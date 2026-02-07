Goal.com
Az új Figo? Bombameglepetés készül Madridban: a Real a Barcelona középpályását szemelte ki!

A spanyol ElDesmarque értesülései szerint Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke a Barcelona sztárját, Pedrit nézte ki magának. A hírt Siro López újságíróhoz kötik, aki úgy tudja, hogy Pérez a 2027/28-as idényben csapna le az ősi rivális középpályására. Mutatjuk a részleteket.

A Luís Figo transzfer újratöltve?

Nem szabad elfelejteni, hogy Pérez volt a Real Madrid elnöke már 2000-ben is, amikor Luís Figo mindenkit meglepve Barcelonából Madridba igazolt – ez a transzfer máig a spanyol futball egyik legnagyobb botrányának számít.

Spanyol sajtóhírek szerint a Királyi Gárda elnöke most hasonló húzásról álmodik Pedri kapcsán is. A Real Madrid több szempontból is hatalmasat nyerne a spanyol válogatott játékos leigazolásával. Pedri nagyszerű játékmester, a középpálya szinte minden pontján bevethető. Ráadásul a királyiak Pedri elcsábításával komoly csapást mérnének a legnagyobb riválisra, ahogy ezt tették 2000-ben is Figo megszerzésével.

Florentino Pérez nem ismer lehetetlent

A beszámoló szerint a madridi klubelnök „álomigazolásként” tekint a Barca középpályására, annak ellenére, hogy az üzletet gyakorlatilag lehetetlennek tűnik. Pedri ugyanis 2030-ig érvényes szerződéssel rendelkezik a Barcelonánál, ráadásul a kivásárlási ára 1 milliárd euró.

Pedri boldog, nem tervez váltani

Emellett a játékos kifejezetten boldog, jól érzi magát Barcelonában, és hosszú távra tervez a katalán klubnál.

Mindezek fényében nyugodtan kijelenthető: bármennyire is csodálja őt Florentino Pérez, Pedri Madridba költözése egyáltalán nem tűnik reálisnak. 

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, példátlan sérüléshullám sújtja a Real Madridot.

Forrás: ElDesmarque

