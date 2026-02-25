Mi a baj Mbappé térdével?

A francia támadó bal térde már hetek óta nincs százszázalékos állapotban. A probléma gyökere egészen december 7-ig, a Celta Vigo elleni mérkőzésig nyúlik vissza. Mbappé azóta folyamatosan kisebb fájdalmakkal játszik, ám a terhelés mostanra érte el azt a pontot, ahol a szakmai stáb kénytelen mérlegelni a kockázatokat.

Az AS információi szerint a sérülés komolyabb, mint azt elsőre gondolták. Bár Álvaro Arbeloa a reggeli nyilatkozatában még optimistán fogalmazott – "Játékra alkalmas állapotban van" –, a nap folyamán ez a magabiztosság érezhetően alábbhagyott a klubházban.

Kockázatok

A klubvezetés és az orvosi stáb jelenleg egy rendkívül nehéz döntés előtt áll, ahol a pillanatnyi sportszakmai szükséglet és a hosszú távú kockázat feszül egymásnak. Amennyiben a francia klasszis pályára lép a Benfica ellen, fennáll a veszélye annak, hogy a sérült térd maradandóbb károsodást szenved, ami akár hónapokra is kivonhatja őt a forgalomból a szezon legfontosabb szakaszában. A szakmai stáb ma fog végső döntést hozni, folyamatosan figyelve a játékos visszajelzéseit és az orvosi vizsgálatok eredményeit.

Nemcsak a BL, a La Liga is veszélyben

A legaggasztóbb hírek azonban nem is a szerdai meccsről szólnak. Spanyol források szerint Mbappé állapota miatt szinte borítékolható, hogy a hétfői, Getafe elleni bajnokin pihenőt kap. Úgy tűnik, a december óta "meccsről meccsre" menedzselt térdsérülés most jutott el arra a kritikus pontra, ahol a folyamatos terhelés helyett elkerülhetetlenné vált a teljes regeneráció.

"Hetek óta hatalmas erőfeszítéseket tesz a csapatért" – tette hozzá Arbeloa, elismerve, hogy a világbajnok támadó eddig fájdalomcsillapítókkal vagy összeszorított fogakkal vállalta a játékot. A kérdés már csak az, hogy a Benfica ellen még egyszer utoljára kockáztatnak-e vele, vagy eljött az idő a kényszerpihenőre.

A Real Madrid február 25-én, szerdán 21:00-kor fogadja a Benficát a Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágóján a Santiago Bernabéu stadionban.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.