Kylian Mbappé váratlan döntést hozott, nem szeretne játszani a hétvégi bajnokin

Kylian Mbappé ugyan a Barcelonával szemben 3-2-re elbukott Spanyol Szuperkupa-döntő alkalmával csereként pályára lépett, úgy tűnik, hogy túl korán tért vissza, és most nem szeretne semmilyen további kockázatott vállalni.

Az információt megszellőztető L’Equipe szerint az sem biztos, hogy a francia játékos ott lesz egykori klubja, a Monaco ellen vívott jövő heti Bajnokok Ligája-találkozón.

Mbappé bal térdéről még december 31-én készült MRI-felvétel, ami után megállapították, hogy nagyjából 22 napot kellene kihagynia. Ehhez képest a javasolt idő felét követően már visszatért a katalánok elleni összecsapáson. A francia lap szerint ettől függetlenül nem bánta meg döntését, hogy pályára lépett az ősi rivális ellen.

Arról már a megbízott vezetőedző, Álvaro Arbeloa beszélt, hogy a játékos döntése ellenére Mbappé ott lesz a vasárnapi meccskeretben.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.