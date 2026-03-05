A királyi gárda jelenleg négy ponttal marad el a tabella élén lévő Barcelona mögött, így minden pontra szükségük van, mint egy falat kenyérre. A madridiak ráadásul két egymást követő bajnoki vereség után lépnek pályára, ami a klubnál a megszokottnál nagyobb nyomást helyez a csapatra. Álvaro Arbeloa vezetőedző szerint újabb nehéz mérkőzés vár rájuk.

„Egyáltalán nem lesz könnyű mérkőzés. A Celta jól szervezett, magabiztos csapat, amely remek formában van” – fogalmazott a madridi tréner a találkozó előtti sajtótájékoztatón. A galíciai együttes valóban jó sorozatban van, hiszen a legutóbbi négy bajnoki mérkőzését egyaránt megnyerte. A támadó szellemű játéka több élcsapatnak is gondot okozott.

A Balaídos hagyományosan nehéz terep a vendégek számára, a Real Madrid pedig az utóbbi években többször is megszenvedett itt. Arbeloa szerint a kulcs a koncentráció és az egységes játék lehet. „Amíg matematikai esélyünk van a bajnoki címre, harcolni fogunk. A Real Madrid szellemisége erről szól” – hangsúlyozta.

A madridiak helyzetét a sérülések is nehezítik. A szakmai stáb folyamatosan figyelemmel kíséri Kylian Mbappé és Jude Bellingham állapotát, akik rehabilitációs folyamaton mennek keresztül. Arbeloa szerint Mbappé napról napra jobban van, és a klub orvosi csapata mindent megtesz a mielőbbi visszatérés érdekében. A védelemben David Alaba játéka kérdéses, míg Marco Asensio várhatóan bevethető lesz.

A madridi öltözőben ugyan érzékelhető a feszültség a közelmúltbeli vereségek miatt, de a szakvezető szerint a csapat mentálisan készen áll a kihívásra. „A Real Madridnál nincsenek kifogások. A nehéz pillanatokban kell megmutatni, hogy méltók vagyunk a mezre.”

A péntek esti mérkőzés a Celta Vigo számára is komoly téttel bír: a galíciaiak a tétmérkőzéseket figyelembe véve öt találkozó óta veretlenek, és szeretnék folytatni jó sorozatukat. Ezzel szeretnék biztosítani az európai kupahelyek egyikét. Jelenleg a Konferencia Liga selejtezőt érő hatodik helyen állnak.

A futballrajongók izgalmas mérkőzésre számíthatnak, ahol a jó formában lévő hazaiak és a javítani vágyó madridiak csapnak össze a három pontért.



Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.