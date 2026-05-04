Új favorit a Real Madrid kispadjára? Premier League-topcsapat edzőjének neve robbant a spanyol sajtóban

A Real Madrid vezetősége már javában keresi a következő vezetőedzőt, és a legfrissebb sajtóhírek szerint újabb komoly név került fel a listára: az Aston Villa jelenlegi menedzsere, Unai Emery is esélyes lehet a madridi kispadra.

A spanyol óriásklubnál egyre inkább úgy tűnik, hogy Alvaro Arbeloa időszaka a végéhez közeledik, miután a csapat egymást követő második idényben is trófea nélkül marad. A spanyol sajtóhírek szerint Emery neve egyre komolyabban merül fel a jelöltek között. Az 54 éves szakember az elmúlt években jelentősen növelte az ázsióját: 2022-es érkezése óta az Aston Villát stabil élcsapattá formálta a Premier League-ben, miközben korábban a spanyol bajnokságban is bizonyított a Sevillával és a Villarrealnál elért sikereivel.

A madridiaknál ugyanakkor nem ő az egyetlen opció. Ahogy arról korábban beszámoltunk, felvetődött José Mourinho visszatérése is, aki 2010 és 2013 között már irányította a királyi gárdát, és ez idő alatt bajnoki címet is nyert, miközben emlékezetes rivalizálást vívott Pep Guardiola Barcelonájával. A jelenleg a Benfica kispadján ülő portugál tréner szerződésében állítólag szerepel egy kilépési záradék, ami megkönnyítheti egy esetleges visszatérést Madridba.

A téma kapcsán megszólalt a korábbi skót válogatott csatár és szakértő, Ally McCoist is, aki elismerően beszélt Emery munkájáról, ugyanakkor sajnálná, ha a spanyol edző elhagyná Angliát.

„Őszintén szólva nem szeretném, ha elmenne. Nagyon kedvelem, mindent szeretek benne. Óriási veszteség lenne az Aston Villának” – fogalmazott McCoist, aki ugyanakkor hozzátette: izgalmas lenne látni, hogyan dolgozna együtt olyan világsztárokkal, mint Kylian Mbappe vagy Vinícius Junior.

A szakértő szerint nem meglepő, hogy Emery neve felmerült a Real Madridnál, hiszen pályafutása során szinte mindenhol bizonyított, és képes volt magas szintre emelni csapatait.

