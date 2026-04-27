A Real Madrid gólöröme közben leszakadt az egész lelátó, a szurkolók a tribün alá zuhantak + videó

Pályán ritkán látható jelenetek zajlottak le a Real Madrid B szombati bajnoki mérkőzésén Talaverában. A Castilla a 69. percben Pol Fortuny révén megszerezte a vezetést, és miközben a 21 éves spanyol játékos a gólját ünnepelte, a Real Madrid szurkolói a lelátóval együtt a talaverai pályára zuhantak, ugyanis a nézőtér szerkezete megadta magát. Videón a részletek!

Szerencsére az építmény egy alacsony, a pálya mellett elhelyezkedő földszinti lelátó volt, így szerencsére egyetlen szurkoló sem sérült meg súlyosan a balesetben – számolt be róla a tribuna.com.

A mérkőzést végül Pol Fortuny duplájával a Real Madrid Castilla nyerte meg 2-1-re.

A Real Madrid felnőtt csapatának azonban nem megy ilyen jól, a „nagyok" legutóbb a Real Betis ellen játszottak 1-1-s döntetlent.

A mérkőzés összefoglalója:

