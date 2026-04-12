Újabb rasszista botrány Spanyolországban, lemondott a klubelnök

Magát a felvételt az elnök tette ki közösségi oldalára (ami azóta már nem elérhető), ám a közvélemény és az internet nem felejt. Puvis később egy magyarázkodó videót tett közzé, de már így is óriási felháborodást váltott ki a spanyol nyilvánosságból:

”Csak egy félreértelmezett vicc volt. Próbáltunk egy kicsit szórakozni, de egyesek arra használták fel, hogy támadják a klubot. Nem akartam megbántani egyetlen vallást vagy személyt sem” - idézi az elnököt angol kiadásunk.

Puvis elnöknek nem ez volt az egyetlen különös esete: 2019-ben “Laposföld FC”-nek nevezett egy klubot, és a COVID-vakcináknak is hangos ellenzője volt. Egy meccs után pedig a játékvezetőnek is nekiment:

“Csak azért jöttél ide, hogy keress 300 eurót? Én kifizetem a háromszorosát” - ezért egyébként kétéves eltiltást és 3500 eurós bírságot kapott volna az elnök, de a Sportdöntőbíróság eltörölte a büntetést.

A rasszista vádak miatt április 1-jén lemondani kényszerült Puvis, bár az igazgatótanácsnak továbbra is tagja maradt. Leköszönése azonban legalább annyira szürreálisra sikeredett, mint a karrierje:

”Új szakaszt kezdek az életemben juhászként, paradicsomot fogok termeszteni és birkákat őrzök. Köszönöm mindenkinek, aki támogatott pályafutásom során” - jelentette ki az ex-elnök.

A Spanyol Labdarúgó-szövetség egyelőre nem foglalt állást az ügyben, annak ellenére, hogy a szurkolók és a jogvédők azonnali, szigorú vizsgálatot és kemény fellépést követelnek a sportág imázsát rontó rasszista viselkedés ellen.

Nem ez volt az egyetlen rasszista incidens a spanyoloknak, az válogatott Egyiptom elleni meccsén a szurkolók kezdtek rasszista skandálásba, ami után Lamine Yamal is megszólalt.

Forrás: GOAL

