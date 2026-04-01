Ezzel nyilvánvalóan az egyiptomiaknak szerettek volna üzenni, hiszen az országuk 90%-a muszlim vallású. A történtekre reagált a spanyol válogatott ásza, Lamine Yamal is, aki elítélte a drukkerek tettét, megjegyezve, hogy ő is muszlimnak vallja magát.

"Én muszlim vallású vagyok. Tegnap hallható volt ez az ének a stadionban – kezdte mondandóját a közösségi oldalán a spanyol támadó. – Tudom, hogy ez az ellenfélnek szólt, és nem nekem címezték a szimpatizánsok – de muszlimként nem hagyhatom ezt a tiszteletlenséget.

Értem, hogy nem minden szurkoló ilyen..., ám azoknak, akik énekeltelték ezeket: azzal, hogy egy vallással viccelődnek egy stadionban, műveletlennek és rasszistának tűnnek. A labdarúgás azt a célt szolgálja, hogy az emberek élvezzék és ünnepeljenek, nem pedig azt, hogy másokkal tiszteletlenül bánjanak amiatt, amiben hisznek"

– vélekedett Yamal.

