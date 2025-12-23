Rasmus Höjlund rögtön trófeát nyert új csapatával, így értékelte a klubváltását

A GOAL is idézte Scott Mctominayt, amint arról kérdezték, mi lehet az oka, hogy több egykori Manchester United-játékos is szárnyra kapott, mióta elhagyta a klubot. Ez a jelenség továbbra is fennáll, hiszen a skót középpályást és a Rasmus Höjlundot foglalkoztató Napoli nyerte az Olasz Szuperkupát. Utóbbi ráadásul az AC Milan elleni elődöntőben góllal és gólpasszal járult hozzá csapata továbbjutásához.

A mérkőzést követően a dán center a közösségi oldalán tett ki egy közös képet a frissen nyert trófeával, ami alá csak annyit írt:

"Milyen nagyszerű döntésnek tűnik"

- utalva arra, hogy egy szezon után elhagyta az Old Traffordot, és kölcsönben Nápoly felé vette az irányt. Egyelőre remekel új állomáshelyén: 19 eddigi mérkőzésén hét gólt és három gólpasszt jegyzett a Serie A-ban, a Bajnokok Ligájában és az Olasz Szuperkupában együttvéve.

Úgy tűnik, hogy a váltás a válogatottbeli teljesítményére szintén jó hatással volt, ugyanis azon az öt őszi vb-selejtezőn, amelyen pályára lépett, ötször mattolta az ellenfelek kapusait, valamint egy gólpasszt is kiosztott.

Ellenben a Höjlund helyére szerződtetett Benjamin Sesko manchesteri karrierje hasonlóan nehézkesen indult: a szlovén támadónak négy összecsapást kellett hagynia sérülés miatt, a maradék 13 fellépésén eddig két gólja és egy gólpassza van a Premier League-ben.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.