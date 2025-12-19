Scott Mctominay mellett csapattársa, Rasmus Höjlund, a Betisben szereplő Antony és a Barcelonában futballozó Marcus Rashford játékát is drasztikus formajavulás jellemzi azóta, hogy eligazolt a Manchester Unitedtől. A tavaly olasz bajnoki címet nyerő skót játékost arról kérdezte a CBS Sports, hogy mi lehet ennek az oka.

"Az ember könnyen talál erre egy indokot, és azt mondja, »Távoztak a Unitedtől, és egyből remekelnek«. A tavalyi szezonban valóban jól ment nekem a játék - tíz gólt lőttem, valamint nyertem egy kupát. Rashford esetében más volt a helyzet, eltérő problémákkal küzdött meg, amiket most nem részleteznék. Ugyanakkor Marcus egy topjátékos és mindig is az volt, a klub egyik legendája, rengeteg góllal szolgálta a Unitedot.

Mivel a reflektorfény közvetlenül rád irányul, véleményem szerint sokkal rosszabbnak tűnik olykor a teljesítményed. Persze, ha egyes játékosok távoznak és többet játszanak, akkor megnő az önbizalmuk, illetve jobban érzik majd magukat.

Ezzel szemben a Manchester Unitednál megesik, hogy kevesebbet játszol, de ha ennél a klubnál vagy, akkor ki kell érdemelned a helyedet" - vélekedett Mctominay.

Arra a felvetésre, hogy ezek szerint akadhatnak olyanok, akik kifejezetten örülnek neki, hogy új klubjukban kevesebb nyomás helyeződik rájuk, mint a Vörös Ördögöknél, így reagált.

"Lehet, igen, de vannak olyan játékosok is, akikről kevesebbet beszélnek az emberek, és úgy távoznak. Ez csak is a személyektől függ" - zárta a skót.