A Napoli sportigazgatója elárulta, hogy mi lesz Rasmus Höjlund sorsa

A Napoli sportigazgatója, Giovanni Manna egy interjúban elmondta, hogy a Napoli hosszabb távon, a kölcsönszerződése lejártával is számolna Rasmus Höjlunddal.

Arra szintén kitért, hogy szerepel egy olyan záradék a jelenlegi kontraktusában, amellyel automatikusan megszerzik a játékjogát a Manchester Unitedtől.

"Kétség sem férhet ahhoz, hogy Höjlund maradni fog. Kötelességünk megvásárolni őt, ha a Napoli bejut a Bajnokok Ligájába, de ettől függetlenül is a terveink része" - ismertette a dán támadó helyzetét Manna.

Ennek pedig különösen örülhetnek Manchester vörös felében, hiszen a záradék életbe lépésnek esetén köteles 44 milliót kiperkálni Höjlundért a Napoli. Ez az összeg pedig nagyban növelheti a Vörös Ördögök mozgásterét a nyári átigazolási időszakban.

Az egykori Atalanta-játékos számára bevált az Olaszországba való visszatérés: Romelu Lukaku sérülése miatt ő lett a bajnoki címvédő kezdőcsatára, és ezt 24 Serie A-találkozón kilenc góllal és két gólpasszal hálálta meg.

