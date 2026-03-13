Bózsik Tamás

A Napoli sportigazgatója elárulta, hogy mi lesz Rasmus Höjlund sorsa

Giovanni Manna minden kételyt eloszlatott azzal kapcsolatban, hogy a nápolyiak szeretnék-e végleg szerződtetni a kölcsönben leigazolt centert.

A Napoli sportigazgatója, Giovanni Manna egy interjúban elmondta, hogy a Napoli hosszabb távon, a kölcsönszerződése lejártával is számolna Rasmus Höjlunddal. 

Arra szintén kitért, hogy szerepel egy olyan záradék a jelenlegi kontraktusában, amellyel automatikusan megszerzik a játékjogát a Manchester Unitedtől. 

"Kétség sem férhet ahhoz, hogy Höjlund maradni fog. Kötelességünk megvásárolni őt, ha a Napoli bejut a Bajnokok Ligájába, de ettől függetlenül is a terveink része" - ismertette a dán támadó helyzetét Manna. 

Ennek pedig különösen örülhetnek Manchester vörös felében, hiszen a záradék életbe lépésnek esetén köteles 44 milliót kiperkálni Höjlundért a Napoli. Ez az összeg pedig nagyban növelheti a Vörös Ördögök mozgásterét a nyári átigazolási időszakban. 

Az egykori Atalanta-játékos számára bevált az Olaszországba való visszatérés: Romelu Lukaku sérülése miatt ő lett a bajnoki címvédő kezdőcsatára, és ezt 24 Serie A-találkozón kilenc góllal és két gólpasszal hálálta meg. 

