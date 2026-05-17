Rasmus Hojlund Napoli Parma
Bózsik Tamás

Hivatalos: távozik a Manchester United mellőzött csatára

A Napoli aktiválta a Rasmus Höjlund szerződésében szereplő kivásárlási záradékot, így a következő szezontól már végleg a klub játékosa lesz.

Rövid időn belül egyszerre két jó hír is érte a Napoli-szurkolókat: sikerével bebiztosította helyét a Bajnokok Ligájában a nápolyi csapat, majd Rasmus Höjlundot véglegesen leigazolta a Manchester Unitedtől. 

A dán támadó remek teljesítményével már a tavaszra meggyőzte a klub vezetőségét, hogy érdemes megtartani. Giovanni Manna sportigazgató ekkor kiemelte, hogy a bajnokság végkimenetlétől függetlenül számolnak Höjlunddal. 

"Höjlund egy hasznos játékos. Még akkor is, amikor nem szerzett gólt, mindig keményen dolgozott a csapatért. Szerepel a megállapodásban egy kivásárlási záradék, ami akkor lép életbe, ha bejutunk a Bajnokok Ligájába. 

De nem hinném, hogy távol kerülne attól, hogy a Napoli játékosa maradjon, még akkor sem, ha ez nem történik meg" 

– árulta el Manna az egykori Atalanta-csatár szerződtetésének hátterét. 

Höjlund 32 bajnoki mérkőzésen 11 gólt és hat gólpasszt jegyzett, amelyből egyet-egyet legutóbb, a Pisa ellen ért el.

