A Barcelona brazil válogatott támadója, Raphinha ismét reagált az elmúlt hetekben felerősödő átigazolási pletykákra. A Yahoo Sports cikke alapján a szélső egyértelművé tette: továbbra is a katalán klubban képzeli el a jövőjét, és akár új szerződésről is hajlandó tárgyalni.

A játékos jelenlegi kontraktusa 2028-ig szól, ennek ellenére az utóbbi időszakban többször felmerült, hogy a Barcelona pénzügyi okokból megválhat tőle a nyári átigazolási időszakban. A hírek szerint szaúdi klubok is érdeklődnek iránta, komoly ajánlatokkal.

Nemrég sérülésből visszatérő Raphinha azonban határozottan cáfolta a távozásáról szóló találgatásokat. Egy interjúban arról beszélt, hogy jól érzi magát Barcelonában, és hosszú távon is a klub sikereiért szeretne játszani.

„Sok évig itt látom magam. 2028-ig szerződésem van, és ha a klub tárgyalni szeretne velem, nyitott vagyok rá” – fogalmazott a brazil futballista.

A szélső az elmúlt napokban már kritikával illette azokat a sajtóhíreket, amelyek szerint bizonytalan lenne a jövőjét illetően. Elmondása szerint több állítás egyszerűen nem felel meg a valóságnak, és szerinte sokan indokolatlanul próbálják összeboronálni más klubokkal.

Raphinha az idei szezonban is meghatározó szereplője a Barcelona támadójátékának, ezért a klub számára is fontos kérdés lehet a hosszabb távú megtartása. Bár a katalán együttes pénzügyi helyzete továbbra sem egyszerű, a brazil játékos nyilatkozata alapján jelenleg inkább a maradás tűnik valószínűnek.

