Rangadókkal folytatódik a francia bajnokság

Két pikáns mérkőzéssel folytatódik a francia élvonal a mai napon.

A 11. forduló nyitómérkőzése a Rennes – Bordeaux találkozó lesz, ahol a szezont jobban kezdő vörös-feketéknek áll jobban a zászló. A tabellán 18 ponttal a harmadikak, míg ellenfelük 12 ponttal a 12-ek.

Az esti mérkőzés a forduló rangadójaként is emlegethető, hiszen a listavezető a hatodik helyezett Monacohoz látogat.

A fővárosiak 8 győzelemmel és két vereséggel vezetik a bajnokságot (összesen 24 pontjuk van), ellenfelük pedig 17 ponttal a hatodik.

