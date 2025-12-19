Rangadó vár a Liverpoolra a hétvégén

A címvédő Liverpool az Európa-liga győztes Tottenham Hotspur otthonába látogat az angol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában. A vendégeknél továbbra is kérdéses a bokasérüléssel bajlódó Szoboszlai Dominik játéka.

A magyar válogatott csapatkapitányát az előző fordulóban, a Brighton elleni összecsapás második félidejében kellett ápolni, majd a 83. percben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző. A középpályás azóta több vizsgálaton is átesett, de konkrét információt nem közölt a klub állapotával kapcsolatban.

A Kerkez Milost is foglalkoztató gárda szombaton a Tottenhamhez látogat, a Liverpoolban biztosan nem játszik az Afrikai Nemzetek Kupájára elutazott egyiptomi Mohamed Szalah. A Liverpool a legutóbbi két tétmeccsét megnyerte, míg a londoni együttes a Ferencváros Európa Liga-ellenfelétől, a Nottingham Foresttől szenvedett idegenben 3-0-s vereséget vasárnap.

A két csapatot négy helyezés és ugyanennyi pont választja el egymástól. Szoboszlaiék 26 ponttal a hetedikek, míg a Spurs 11. a tabellán.

A listavezető Arsenal szombat este Liverpoolba utazik, hogy megmérkőzzön az Evertonnal, amely az utóbbi hat mérkőzéséből négyet megnyert. Mikel Arteta együttesét súlyosan érintik a sérülések, Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Cristhian Mosquera, Max Dowman, Ben White és Martin Zubimendi játéka is kérdéses.

Az Ágyúsok az utóbbi hat bajnoki mérkőzésükből csak hármat nyertek meg, a Manchester City mindössze két ponttal van mögöttük.

A City remek formában van, az elmúlt 11 mérkőzésén csak egyszer kapott ki az Etihadban, és minden sorozatot figyelembe véve hat mérkőzéses győzelmi sorozatot tudhat magáénak. Pep Guardiola csapata a West Ham elleni győzelemmel a tabella élére kerülhet.

A harmadik Aston Villa vasárnap a Manchester Unitedet fogadja. Unai Emery gárdája legutóbbi kilenc tétmérkőzésén győztesen hagyta el a pályát. A birminghamieknek viszont nem megy a manchesteriek ellen, legutóbb 2022 novemberében győzték le a Vörös Ördögöket.

A Konferencia-ligában címvédő, klubvilágbajnok Chelsea a Newcastle otthonába látogat a forduló nyitányán. Enzo Maresca együttese a legutóbbi két mérkőzésen, a Cardiff City elleni idegenbeli Ligakupa- és az Everton elleni hazai bajnokin is győzött. Eddie Howe alakulata a Sunderlandtól 1-0-ra kikapott a szomszédvári rangadón, majd a Fulhamet 2-1-re verte szerdán a Ligakupában, s bejutott az elődöntőbe.

Premier League, 17. forduló:

szombat:

Newcastle United–Chelsea 13.30

Bournemouth–Burnley 16.00

Brighton–Sunderland 16.00

Manchester City–West Ham United 16.00

Wolverhampton Wanderers–Brentford 16.00

Tottenham Hotspur–Liverpool 18.30

Everton–Arsenal 21.00

Leeds United–Crystal Palace 21.00

vasárnap:

Aston Villa–Manchester United 17.30

hétfő:

Fulham–Nottingham Forest 21.00

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.