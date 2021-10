Ramos végre bemutatkozhat a PSG-ben

Pénteken már akár visszatérhet a pályára Sergio Ramos, a nyáron a Real Madridtól a párizsiakhoz érkező rutinos hátvéd. A hosszú sérüléséből felépülő játékosnak ez lehet az első tétmeccse új klubja színeiben.

Sergio Ramos még május elején, a Chelsea ellen, a Bajnokok Ligájában játszott utoljára tétmeccset, azóta az oldalvonalon kívülre szorult egy makacs sérülés miatt. A La Parisien információi szerint a 180-szoros spanyol válogatott hátvéd már visszanyerte régi erőnlétét, így ha Mauricio Pochettino úgy dönt, pályára léphet az Angers elleni bajnokin.

Ramos azért is lehet jó választás, mert a PSG-be több játékos is Dél-Amerikából tér vissza a válogatott szünet után, így Messi, Neymar, Paredes és Di Maria is pihenőre szorulhat majd, ugyanez igaz a brazil válogatott védőre, Marquinhosra is.

