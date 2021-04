Puskás Akadémia: hosszabbított a vezetőedző

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Meghosszabbította szerződését Hornyák Zsolt, a labdarúgó OTP Bank Liga második helyén álló Puskás Akadémia vezetőedzője.

A felcsúti klub honlapján pénteken jelentette be, hogy a 48 éves szakember 2023 júliusáig szóló megállapodást írt alá.

„Nagyon örülök a hosszabbításnak, hiszen folytatni tudom a két éve megkezdett munkát. Hiszem, hogy még az út elején járunk, a jövőben is bőven akad majd teendőnk – a következő két évemet is a kemény munkára szeretném alapozni” – nyilatkozta Hornyák Zsolt, akinek a jó eredmények elérése mellett az is a céljai között szerepel, hogy minél több fiatal játékost építsen be az együttesbe.

„Jelenlegi keretünkben több olyan ifjú labdarúgó van, akiben óriási potenciált látok, és ha jól végezzük a munkánkat, nagyszerű futballistákat tudunk belőlük faragni” – tette hozzá a szakvezető, akinek irányításával a gárda tavaly a klub történetében először bronzérmet nyert az élvonalban, jelenleg pedig a harmadik MOL Fehérvár FC-t nyolc ponttal megelőzve áll a tabella második helyén.

„Úgy vélem, Zsolt lendületes, bátor játékot hozott, amelyhez a mai napig ragaszkodik. Ez a felfogás tökéletesen illeszkedik az elképzeléseinkbe, boldogok vagyunk, hogy sikerült megegyeznünk, és tovább folyik a közös munka” – mondta Tóth Balázs klubigazgató.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Puskás Akadémia–Mezőkövesd meccsen a hazai siker (1,88) mellett a döntetlen (3,50) is jól fizet.