Innovatív technológia a dizájn mögött

Az új szerelés nem csupán egy fekete mez; a tervezési folyamat során a legmodernebb technológiát hívták segítségül. A mez mintázata a Trocadéro környékének fényeit és tükröződéseit adja vissza, amelyek sötétedés után teljesen átalakítják Párizs arculatát.

"A 'Night Edition' mez az éjszakai fővárost átformáló fények játékából merít ihletet" – olvasható a hivatalos közleményben.

A vizuális világot a Trocadéróról készített 360 fokos fotóból hozták létre. Az ebből nyert torzított, krómhatású grafika került fel a fekete alapra, amely egyedülálló, futurisztikus megjelenést kölcsönöz a játékosoknak.

Több mint egy futballmez: A Jordan-kapcsolat

Bár a PSG-nek már négy szerelése volt a szezonra (a legutóbbi Jordan-kollekciót novemberben mutatták be), a klub elérkezettnek látta az időt egy ötödik, exkluzív szett piacra dobására.

A Nike kosárlabda-almárkája és a párizsi klub közötti partnerség 2018-ban indult, és azóta a sportvilág egyik legjövedelmezőbb és leginnovatívabb együttműködésévé vált. Ez a kapcsolat messze túlmutat a futballon: a streetwear-kultúra szerves részévé vált, a közös sneakerek és szabadidőruhák világszerte ellepték az utcákat.

A tűzkeresztség: Jöhet a Chelsea elleni BL-csata?

A legizgalmasabb kérdés azonban az időzítés: vajon mikor láthatjuk élesben az új szerelést? A párizsi klubházhoz közeli források szerint a PSG nem vár sokáig a debütálással: minden jel arra mutat, hogy a csapat már a ma esti, Chelsea elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőn ebben a „Night Edition” mezben fut ki a Parc des Princes gyepére.

