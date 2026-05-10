A Paris Saint-Germainnél minden energiát a közelgő Bajnokok Ligája-döntőre összpontosítanak, miközben a szakmai stábnak több kisebb sérüléssel is meg kell küzdenie. Az rmcsport.bfmtv.com cikke alapján a legnagyobb figyelem jelenleg Asraf Hakimi és Matvej Szafonov állapotára irányul.

A marokkói jobbhátvéd sérülése miatt ugyan akadt némi aggodalom az elmúlt napokban, de a PSG háza tájáról egyre optimistább hírek érkeznek. A klub orvosi stábja szerint Hakimi jó ütemben halad a rehabilitációval, így komoly esély mutatkozik arra, hogy bevethető legyen a fináléban. Luis Enrique számára ez különösen fontos lehet, hiszen Hakimi az idény egyik legstabilabb és legveszélyesebb játékosa volt a jobb oldalon.

A PSG a Bayern München elleni elődöntő során is kénytelen volt alkalmazkodni a védő hiányához, de a csapat végül kiharcolta a továbbjutást, és ismét bejutott a legrangosabb európai kupasorozat döntőjébe.

Matvej Szafonov helyzete ennél összetettebb. Az orosz kapus ugyan nem szenvedett súlyos sérülést, a párizsiaknál mégis óvatosabban kezelik az állapotát. A klub elsődleges célja, hogy a játékos százszázalékos állapotban legyen a szezon legfontosabb mérkőzésére, ezért nem szeretnék felesleges kockázatnak kitenni.

Szafonov az elmúlt időszakban több fontos találkozón is bizonyította kvalitásait, a Bayern elleni párharcban is fontos védései voltak. A PSG szakmai stábja ugyanakkor pontosan tudja, hogy egy esetleges visszaesés komoly problémát jelenthetne a döntő előtt.

A párizsiaknál összességében bizakodó a hangulat, és a klub reményei szerint a kulcsjátékosok megfelelő fizikai állapotban várhatják az Arsenal elleni finálét Budapesten.

