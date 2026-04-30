A PSG védőjére vetett szemet a Barcelona

A Barcelona továbbra is kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek felkutatására, és a katalán klub most újabb ígéretes játékost szemelt ki magának. A francia sajtó szerint a gránátvörös-kékek komolyan érdeklődnek a Paris Saint-Germain mindössze 17 éves jobbhátvédje, David Boly iránt.

A Le Parisien beszámolója szerint a Barça már hónapok óta figyelemmel követi a francia U17-es válogatott védő fejlődését, és a klub megfigyelői személyesen is ott voltak a nemrég rendezett UEFA Youth League-elődöntőn, ahol a PSG a Real Madriddal csapott össze. Boly ezen a találkozón is megmutatta kvalitásait: ő adta a párizsiak egyetlen góljához vezető gólpasszt, bár csapata végül tizenegyesekkel búcsúzott.

A fiatal jobbhátvéd idén már a PSG első csapatában is bemutatkozott, méghozzá a Francia Kupában, ami jól mutatja, hogy a párizsiaknál is hosszú távon számolnak vele. Szerződése 2027-ig szól, így a nyári átigazolási időszakban várhatóan komoly egyeztetések kezdődnek majd a jövőjéről.

A PSG vezetősége Bolyt egyértelműen a klub jövőjének egyik fontos építőköveként kezeli, ugyanakkor a Barcelona eltökéltnek tűnik abban, hogy megpróbálja megszerezni őt. A francia utánpótlás-válogatott játékost hazájában az egyik legnagyobb ígéretként tartják számon a posztján.

A Le Parisien azt is megjegyzi, hogy a két klub között már a téli átigazolási időszakban is feszült tárgyalások zajlottak Dro Fernández ügyében. A támadó középpályás végül Barcelonából Párizsba szerződött 8,2 millió euróért, annak ellenére, hogy korábban öt mérkőzésen már a katalánok első csapatában is pályára lépett. A PSG-nél azonban eddig mindössze kilenc találkozón kapott lehetőséget.

