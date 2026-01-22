Ünnepségtől a szakításig: Mi történt a kulisszák mögött?

Január 12-én még minden idillinek tűnt. A Barca épp Szaúd-Arábiából tartott hazafelé a Real Madrid felett aratott Szuperkupa-győzelem után. Raphinha, a csapat egyik vezére, még tortát is rendelt a repülőn az aznap 18. évét betöltő Drónak.

Öt nappal később azonban Dro megkérte Hansi Flicket egy privát beszélgetésre, ahol robbant a bomba: a játékos távozni akar.

Miért akar elmenni a "La Masia ékköve"?

Bár Flick a saját projektjeként tekintett a galíciai születésű tehetségre, a számok és a konkurencia kegyetlenek. Dro posztján, a támadó középpályás szerepkörben olyan nevek állnak előtte, mint a 27 éves Dani Olmo, a 22 éves Pedri és a még mindig csak 21 éves Gavi.

A széleken pedig a generációs tehetség, Lamine Yamal, valamint az új igazolás, Roony Bardghji torlaszolják el az utat. Dro úgy érzi, hiába a tehetsége, a jelenlegi "szuper-Barcában" nem kapná meg azt a játékpercet, amire a fejlődéséhez szüksége van.

A PSG és a 6 millió eurós "ajándék"

A legnagyobb érvágás a Barcelona számára az anyagi oldal. Mivel Dro eddig akadémiai szerződéssel rendelkezett, a kivásárlási ára mindössze 6 millió euró. Ez egy olyan összeg, amit a Paris Saint-Germain gondolkodás nélkül kifizet.

Fabrizio Romano értesülései szerint a szóbeli egyezség már meg is született a francia klub és a játékos között. Luis Enrique, a PSG vezetőedzője – akinek az ügynöke és jó barátja, Iván de la Peña képviseli Dro-t is – kulcsszerepet játszott a meggyőzésében.

"Nem akarok sokat mondani" – nyilatkozta Hansi Flick a legutóbbi sajtótájékoztatón. "Rengeteg energiát fektettem a fejlődésébe, de a játékos már 18 éves, felnőtt döntéseket hoz, és sok ember van körülötte, akik befolyásolják."

Mi a következő lépés a Barcelonának?

A klubvezetés beletörődött a veszteségbe. Úgy vélik, nem tehetnek felelőtlen ígéreteket és nem kínálhatnak sztárgázsit minden tinédzsernek, akit külföldről kerülgetnek. Dro esete kísértetiesen hasonlít Marc Guiu 2024-es Chelsea-be igazolásához: egy újabb tehetség, aki a gyorsabb felemelkedést választotta a türelmes építkezés helyett.

A kérdés már csak az: vajon Dro lesz a PSG következő nagy dobása, vagy eltűnik a süllyesztőben a párizsi sztárparádéban?

Forrás: Fabrizio Romano, The Athletic