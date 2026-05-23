Priskin Tamás hét gólt szerzett, közel került csapatával a bajnoki címhez

Bár a legmagasabb profi szintektől már visszavonult, a góllövő cipőjét nem akasztotta szögre a magyar válogatott korábbi csatára. A Koroncó elleni megye I-es találkozón a hazai védelem nem találta az ellenszert Priskin teljesítményére, ugyanis 56 perc alatt sikerült hét gólt szereznie a gyirmóti támadónak.

Priskin legutóbb a a 2022/23-as szezonban szerepelt profi osztályban, akkor a még NB II-es, nemrég pedig bajnok ETO FC futballistája volt, és 22 találkozón három gólt szerzett. Idén a Gyirmót FC Győr II színeiben 24 találkozón lépett pályára Priskin, és 42 szerzett góljával vezeti a Győr-Moson-Sopron vármegyei elsőosztály góllövőlistáját.

A következő szezonban pedig akár NB III-as találkozón is játszhat a 39 éves támadó, ugyanis a gyirmóti együttes pontazonossággal áll a második helyen a Mezőörs KSE-vel, az utolsó fordulóban pedig több pontot kell szereznie Priskin Tamáséknak a mezőörsieknél, hogy osztályt léphessen a Gyirmót FC Győr II.

Forrás: MLSZ Adatbank

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.