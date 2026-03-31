Haaland és a sakk

A Manchester City norvég csatára, Erling Haaland nemcsak a Premier League góllövőlistáján vezet riválisai előtt, de a sakk iránti lelkesedése is komoly figyelmet kapott nemrégiben. A Flashscore cikke szerint annyira komolyan veszi a játékot, hogy befektetett egy új, nemzetközi sakk‑körverseny létrehozásába, amelynek célja a sportág globális népszerűségének növelése. Haaland szerint a sakkban az a különleges, hogy „gyorsan kell gondolkodni, bízni az ösztöneidben, és mindig több lépéssel előre kell tervezni” – ezek a képességek pedig a fociban is elengedhetetlenek.

Szalah és a blitz‑sakk

A Liverpool és az egyiptomi válogatott csatára, Mohamed Szalah szintén szenvedélyesen sakkozik. Különösen a gyors tempójú „blitz” változatot kedveli, amelyet rendszeresen anonim online profilon keresztül űz is. Szalah elmondása szerint szinte minden nap sakkozik, amikor csak teheti.

Több Premier League‑játékos is a sakk szerelmese

Haaland és Szalah mellett más játékosok is rabjai a sakknak, például Harry Kane, Trent Alexander‑Arnold és Anthony Gordon. Emellett Martin Odegaard és Eberechi Eze is szívesen játszanak. Utóbbi még egy amatőr versenyt is megnyert, amiről a BBC is beszámolt.

A sakk és a futball kapcsolata

Bár a sakk és a futball elsőre külön világoknak tűnnek, a játékosok szerint a két sport sokban hasonlít. A sakk fejleszti a stratégiai gondolkodást, a gyors döntéshozatalt és a koncentrációt – olyan képességeket, amelyek a fociban is elengedhetetlenek. A sakkozó futballisták szerint a két játékban a mentális kihívások sokszor párhuzamba állíthatók.

