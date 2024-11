Premier League-sztárok a Bozsik Arénában! – Jegyek már kaphatók!

Izrael vs Belgium

A 2024-25-ös Nemzetek Ligája-csoportkör utolsó fordulójában újabb rangos mérkőzésnek ad otthont a Bozsik Aréna, hiszen az olasz és a francia válogatott után Belgium nemzeti tizenegyét fogadja Izrael Kispesten.

Az összecsapásra november 17-én, vasárnap, 20:45-kor kerül sor, a találkozót a magyar szurkolók is élőben megtekinthetik.

A jegyértékesítés már elkezdődött, a magyar drukkerek a Bozsik Aréna C-szektoraiba vásárolhatnak belépőt az alábbi linken keresztül.

Ezúttal is sztárok érkeznek Budapestre, például az angol pontvadászat élcsapataiból Leandro Trossard (Arsenal), Youri Tielemans (Aston Villa) és amennyiben felépül, úgy Jeremie Doku (Manchester City) játékára is lehet számítani, de szóhoz juthat a a Fulham védője, Timothy Castagne és a Bundesligában veretlen Leipzig gólvágója, Lois Openda is.