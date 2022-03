„POGBAck" – Pogba hazatérhet

A világbajnok közzéppályást a héten a Le Figarónak adott interjút, ahol a 29 éves játékos elismerte, hogy nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a PSG-hez igazoljon:

„Miért ne? Fantasztikus lenne ugyanazokkal a társakkal játszani a válogatottban és a klub csapatban is."

Ahogy korábban már megírtuk, Pogba finoman szólva sem elégedett a Manchester United-nál kialakult helyzettel, hiszen trófeákat szeretne nyerni, akár a vörös ördögöknél, akár egy másik klubnál.

Az interjú után el is indultak a találgatások Pogba jövőjét illetően, a The Sun például tudni véli, hogy az Aston Villa és a Newcastle is szívesen látná soraiban a világbajnokot. Viszont Pogba jövőre is a Bajnokok Ligájában szeretne játszani, így nem valószínű, hogy a két középcsapat valamelyikéhez távozna, az angol lap úgy értesült, hogy a francia következő állomása a Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid hármasból kerül majd ki.