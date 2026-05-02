Indulatok a vereséget követően

A mérkőzés leginkább vitatott jelenete a vendégek győztes gólja előtt történt, amikor az FC Andorra csapatkapitánya, Marti Vila került a földre, az ezt követő akcióból született a meccs egyetlen gólja. A mérkőzés játékvezetője, Alonso de Ena Wolf nem látott szabálytalanságot, a gólt pedig a VAR is jóváhagyta, ezt a hazaiak játékosai és stábtagjai meglehetősen nehezen tudták elfogadni. A mérkőzés után a klub tulajdonosa, Gerard Piqué az X-en osztotta meg véleményét a játékvezetéssel kapcsolatban:

„A mérkőzés játékvezetője, Ena Wolf nincs a megfelelő szinten, emellett nyilvánvaló, hogy személyes problémája is van velünk”

Piqué nem először beszél nyilvánosan a bírókról, az eset csak tovább rontotta az alapból is feszült kapcsolatot az FC Andorra és a játékvezetői bizottság között. A klub már egy március 23-ai levélben is kifejezte “növekvő aggodalmait” Ena Wolf munkásságával kapcsolatban. Az FC Andorra levele szerint a bíró stílusa “különösen káros”, és arra kérték a szövetséget, ne delegálják az FC Andorra jövőbeli mérkőzéseire, erre Piqué is kitért:

„Egy hónappal ezelőtt megkértük a bírói szövetséget, hogy Ena Wolf ne vezessen több FC Andorra mérkőzést. Most is négy pirosat osztott ki a meccs után tiltakozásért, teljesen elvesztette az irányítást a mérkőzés felett.”

A vereség utáni sajtótájékoztatón a csapat vezetőedzője, Carles Manso is elmondta, nem értette, miért kapott piros lapot:

„Nem tudom, állítottak ki. Szerintem az sem véletlen, hogy mindhárom mérkőzésen, amelyeken hasonló dolgok történtek, a mai játékvezetők voltak jelen.”

A spanyol szakember a gól előtti szituációt is kommentálta:

„Nekem úgy tűnt, ráléptek Martira, szabálytalanság történt. Úgy érzem, a játékosoknak kellene a főszereplőknek lenniük, de ma nem ők voltak azok.”

A jegyzőkönyv tanulságai

A mérkőzés után nyilvánosságra került a játékvezető által készített jegyzőkönyv, benne a lefújás utáni feszült jelenetek leírásával. A dokumentum szerint a lefújást követően az FC Andorra stábjának egyik tagja, Cristian Lanzarote az asszisztens munkásságát értékelte, méghozzá ötször egymás után ugyanazzal a mondattal:

„Te vagy a legrosszabb asszisztens a világon!”

Jaume Nogués sportigazgató Ena Wolf játékvezetőt szólította meg, és a bizottságot kritizálta:

„Direkt ideküldött téged a szövetség a levelünk ellenére, te gazember!”

A jegyzőkönyv Gerard Piquét is név szerint említi, aki “fenyegető magatartást mutatott”, majd kiabálva követte a játékvezetőt az alagúton át az öltözőig. A leírás alapján az FC Andorra tulajdonosát nem zavarta, hogy dokumentálják az esetet:

„Na gyerünk, most ha akarod, ezt is tedd be a jegyzőkönyvbe!”

– mondta a korábbi 102-szeres spanyol válogatott

A mérkőzés utáni jelenetek tovább fokozik a konfliktust az FC Andorra és a játékvezetők között, a klub a hírek szerint a korábbi hivatalos panasz után további lépéseket fontolgat.

Forrás: Mundo Deportivo

