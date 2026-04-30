A közelmúlt sikerei

Gerard Piqué szerint az “FC Andorra a történelmének legjobb időszakát éli", a klub jelenleg a spanyol másodosztály 9. helyén áll, és még van esélye kiharcolni a szereplést a feljutásért zajló rájátszásban. A Barca korábbi védője hangsúlyozta a csapat hatalmas fejlődését az utóbbi években, és elmondta, még nagyobb potenciált lát a keretben:

„Megengedhetjük magunknak, hogy álmodjunk, de a szezon végén mindent bele kell adnunk és az utolsó pillanatig küzdenünk kell.”

Piqué szerepe a klubnál

Az interjú során Piqué “ egy nagy családként” jellemezte az FC Andorrát, ahol a belső légkör kulcsfontosságú. A vezetőedzői poszton nemrégiben váltás történt, Carles Manso vette át a csapat irányítását Ibai Gómeztől, Piquét arról is megkérdezték, lát-e esélyt arra, hogy a jövőben ő üljön a kispadon:

„Most nagyon jól mennek a dolgok, miért kellene változtatni rajtuk?”

Stílusához hűen borzolta a kedélyeket a 102-szeres spanyol válogatott, amikor a játékvezetőknek címzett megnyilvánulásai kerültek szóba:

„Mindig a klub érdekeit próbálom védeni, bárhová is megyünk. Amikor látom, hogy a játékvezető bármilyen okból árt nekünk, egyáltalán nincs problémám a meccs után beszélni vele. Soha az életemben nem aggódtam, mit gondolnak rólam az emberek.”

A beszélgetés végén Piqué elkötelezte magát az FC Andorra csapata mellett, elmondta, teljes mértékben hisz a klub hosszú távú terveiben:

„Nagyon szenvedélyesen dolgozok ezen a projekten, és hiszem, hogy a óriási a potenciál. Sok évig maradok még a hercegségben."

Forrás: Marca

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.