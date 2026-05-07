Folytatódik a szappanopera

A spanyol másodosztályban szereplő FC Andorra tulajdonosa, Gerard Piqué hat mérkőzéses eltiltást és két hónapos felfüggesztett büntetést kapott, miután csapata Albacete elleni 1-0-s veresége után kemény szavakkal illette a játékvezetőt és a spanyol játékvezetői bizottságot.

A mérkőzés jegyzőkönyvét vette alapul a szövetség a büntetés kiszabásakor, amelyben Piqué neve is szerepelt, a játékvezető szerint „provokatív és agresszív” magatartást mutatott. Az ítélet szerint elegendő bizonyítékot találtak arra, hogy Piqué közvetlenül vett részt az incidensekben, ez vonta maga után a hatmeccses eltiltást. A klub sem úszta meg szárazon, a szövetség döntése alapján az FC Andorra következő két hazai mérkőzésén bizonyos szektorok be lesznek zárva.

Nem csak Piqué kapott büntetést

Nem csak a klub tulajdonosa vett részt a meccslefújását követő botrányos jelenetekben, Jaume Nogués sportigazgatót szintén hat mérkőzésre szóló eltiltással büntették, míg Ferran Vilaseca elnök négy hónapos eltiltást kapott.

A részleges stadionbezárás mellett a szövetség pénzbírságot is kiszabott az FC Andorrára, a korábbi hasonló esetekhez képest így meglehetősen szigorúan járt el a fegyelmi bizottság. Gerard Piqué és csapata már napok óta dolgozik a fellebbezésen, a mérkőzés után rögtön nyilatkozatban közölték, valótlannak tartják a jegyzőkönyvben szereplő információkat, és bizonyítékokat gyűjtenek, hogy cáfolni tudják a játékvezető verzióját.

A háromfős edzői stábja is megfogyatkozott az andorrai klubnak, a Carles Manso vezetőedző mellett Daniel Ortiz is eltiltásban részesült, így Aitor Yeto ülhet le egyedül a kispadra a következő bajnoki mérkőzésen a Las Palmas ellen.

Forrás: Marca

