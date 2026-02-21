Goal.com
Live
Pintér AttilaZsolnai Péter
Szabó Kristóf

Váratlan helyen tűnt fel Pintér Attila, aggódó tekintete mindent elárult

A Kisvárda 2-2-s döntetlent játszott a Nyíregyháza vendégeként a labdarúgó NB I 23. fordulójának nyitómeccsén. A találkozót a helyszínen tekintette meg a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Pintér Attila is, akinek fia, Pintér Filip a kisvárdai kezdőben kapott helyet a mérkőzésen.

Pintér Attila 2025-ben távozott a Vasas csapatától, azóta nincsen csapata a korábbi szövetségi kapitánynak. Ezzel együtt több ideje van futballmérkőzésekre járni Magyarországon, ráadásul van is kit figyelnie az NB I-ben: fia, a húsz éves Filip a Kisvárda csatára, aki eddig a Haladásban, a Vasasban és a szabolcsi csapatban játszott pályafutása során, ebben a szezonban 14-szer már pályára lépett az első osztályban, gólt még nem szerzett.

A Szpari elleni második félidőben pedig aggódhatott fia állapotáért Pintér, ugyanis ápolni kellett a kisvárdai támadót, de szerencsére tudta folytatni a játékot, végül a 60. percben cserélte le Révész Attila vezetőedző. Pintér Attila aggódó tekintetét az M4 Sport oldalán lehet megnézni.

A döntetlennek egyik csapat sem örülhetett, a Kisvárda maradt a tabella hetedik helyén, a Spartacus pedig csak egy ponttal távolodott a később Újpesten vereséget szenvedő DVTK-tól a táblázat tizedik helyén.

OTP Bank Liga NB I
Kisvárda crest
Kisvárda
KIS
Paksi FC crest
Paksi FC
PAK
OTP Bank Liga NB I
Puskás Akadémia FC crest
Puskás Akadémia FC
PUA
Nyíregyháza Spartacus FC crest
Nyíregyháza Spartacus FC
NYI

Fizz Liga, 23. forduló

14:00 Nyíregyháza 2-2 Kisvárda

16:15 Kazincbarcika 0-2 Puskás Akadémia

18:30 Újpest 2-1 DVTK


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0