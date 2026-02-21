Váratlan helyen tűnt fel Pintér Attila, aggódó tekintete mindent elárult

Pintér Attila 2025-ben távozott a Vasas csapatától, azóta nincsen csapata a korábbi szövetségi kapitánynak. Ezzel együtt több ideje van futballmérkőzésekre járni Magyarországon, ráadásul van is kit figyelnie az NB I-ben: fia, a húsz éves Filip a Kisvárda csatára, aki eddig a Haladásban, a Vasasban és a szabolcsi csapatban játszott pályafutása során, ebben a szezonban 14-szer már pályára lépett az első osztályban, gólt még nem szerzett.

A Szpari elleni második félidőben pedig aggódhatott fia állapotáért Pintér, ugyanis ápolni kellett a kisvárdai támadót, de szerencsére tudta folytatni a játékot, végül a 60. percben cserélte le Révész Attila vezetőedző. Pintér Attila aggódó tekintetét az M4 Sport oldalán lehet megnézni.

A döntetlennek egyik csapat sem örülhetett, a Kisvárda maradt a tabella hetedik helyén, a Spartacus pedig csak egy ponttal távolodott a később Újpesten vereséget szenvedő DVTK-tól a táblázat tizedik helyén.

Fizz Liga, 23. forduló

14:00 Nyíregyháza 2-2 Kisvárda

16:15 Kazincbarcika 0-2 Puskás Akadémia

18:30 Újpest 2-1 DVTK

