Zsinórban másodszor nyert az Újpest - a DVTK ellen győztek Szélesi Zoltánék

A DVSC elleni, múlt heti győzelem után egy cél lehetett Újpesten: kiépíteni egy győzelmi sorozatot, amivel távolodni lehet a kieső helyektől. A meccset ennek szellemében kezdte a hazai csapat, a második percben Gradisar szerezhetett volna gólt, de ziccerben a kapusba lőtte a labdát. Húsz perc elteltével már nem kegyelmezett az Újpest, Fenyő indítása után Vlajter volt eredményes, 1-0. Az első komolyabb miskolci lehetőség kimaradt Holdampf révén, majd a huszonkettedik percben ismét gólt szerzett a hazai csapat: Szakos hibája után Gradisar növelte az Újpest előnyét, amivel már kettő volt közte, 2-0. A teljes katasztrófát végül sikerült a vendégeknek elkerülni, Matko gólját les miatt érvénytelenítették a félidő felénél.

A második játék nem hozott annyi helyzetet, mint az első. A DVTK többször is közel állt a szépítéshez, először Vallejo fejelhetett volna gólt szűk egy óra után, majd a meccs háromnegyedénél egy nagy mentést kellett bemutatni a hazai gólvonalon. A miskolci együttes nyomása a meccs végén érett góllá, Stronati buktatta Sajbánt a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt az ex-újpesti Croizet váltotta gólra, amivel egy találatra zárkózott a Diósgyőr, 2-1. Több gól azonban már nem született, így az Újpest otthon tartotta a három pontot, és zárkózik a középmezőnyre, a DVTK pedig maradt a kieső, 11. helyen a tabellán.

Fizz Liga, 23. forduló

Újpest FC 2-1 Diósgyőri VTK

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.