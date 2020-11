Pintér Attila csapata végre győzött és elmozdult a sereghajtó pozícióból

A 2-1-re legyőzte vasárnap a vendég Diósgyőrt a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójában.

A hazaiak sikerükkel lezárták hét kör óta tartó nyeretlenségi sorozatukat és elmozdultak a sereghajtó pozícióból, a kispadon pedig november 11-i kinevezése után megszerezte első győzelmét Pintér Attila korábbi szövetségi kapitány.

Mindkét csapat kifejezetten lendületesen és gólra törő, támadó futballal kezdett. Helyzetek adódtak itt is, ott is a hószállingózás közepette, de igazán nagy bravúrt Szappanosnak kellett bemutatnia. A lehetőségek ellenére gól csak egy Jurinával szemben elkövetett szabálytalanság miatt megítélt büntetőből született. A játékrész második felében sem esett vissza az iram, de ekkor kevesebb veszélyes szituáció alakult ki a kapuk előtt, valamelyest a mezőkövesdi beadások okoztak nehéz pillanatokat a vendégvédelemnek.

A második félidőt a hátrányban lévő kezdte jobban, a Mezőkövesd pedig inkább a szervezett védekezésre összpontosított. A miskolci csapatnak megvoltak a lehetőségei, de Szappanos több bravúrral megakadályozta az egyenlítést. A DVTK kihagyott helyzetei megbosszulták magukat a hajrában, amikor a csereként beállt Szerderov egy fejes góllal eldöntötte a három pont sorsát, ezt követően a piros-fehérek erejéből már csak a szépítésre futotta.

