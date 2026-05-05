Még le sem járt a jelenlegi szerződés

Foden jelenlegi szerződése 2027 nyarán járt volna le, az új megállapodás azonban egyértelmű jelzés arra, hogy mindkét fél hosszú távon is együtt képzeli el a folytatást. Mindezt annak ellenére, hogy az angol játékos az elmúlt hónapokban hullámzó formát mutatott.

Kevés a játéklehetősége

A középpályás legutóbb december 14-én volt eredményes, és az utóbbi időszakban többször is háttérbe szorult Pep Guardiola csapatában. A hétfő esti, Everton elleni 3–3-as bajnokin csereként lépett pályára, miközben a City öt ponttal van lemaradva az éllovas Arsenal mögött.

Ott akar lenni a világbajnokságon

Foden számára különösen fontos lehet a következő időszak, hiszen szeretné kivívni helyét Thomas Tuchel angol válogatottjában a nyári világbajnokságra. A szövetségi kapitány korábban jelezte: a középpályás helye egyáltalán nem garantált a keretben.

Címekben nincs hiány

A saját nevelésű játékos 17 évesen mutatkozott be a Manchester City első csapatában, és azóta 365 mérkőzésen lépett pályára. Pályafutása során hat Premier League-címet, egy Bajnokok Ligáját és két FA Kupát nyert a klubbal.

Rooney szívesebben látná a pályán

Wayne Rooney szerint ugyanakkor Fodennek folyamatos játéklehetőségre lenne szüksége.

„Egy ilyen kvalitású játékost egyszerűen játszatni kell. Imádom nézni, ahogy mozog a pályán, ahogy megtalálja a szabad területeket. Nem jó látni őt a kispadon” – mondta Rooney a BBC műsorában.

Más szerepben

A BBC elemzése szerint Foden szerepköre jelentősen átalakult az elmúlt két idényben. Míg a 2023–24-es triplázó szezonban 27 gólt és 12 gólpasszt jegyzett, addig most gyakrabban játszik mélyebben, miközben a gyors szélsők — például Jérémy Doku és Antoine Semenyo — inkább Erling Haaland kiszolgálásában kapnak szerepet.

Az idény hajrájában azonban a Manchester Citynek nagy szüksége lehet arra a Fodenre, aki decemberben négy bajnokin hat gólt szerzett.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.