A 51 éves szakember korábban játékosként, játékosmegfigyelőként és edzőként is hosszabb időn át szolgálta már a fehérvári együttest, ebből fakadóan személye és munkája kiemelt bizalmat élvez a klubnál.

Visszatérése 2025 novemberében történt, amikor a csapat Merkantil Bank Ligában még a tabella alsóbb felében tartózkodott. Az irányítása alatt a gárda hat helyet javítva immár a 6. helyen áll. Az eddigi teljesítménye pedig szerződéshosszabbítást ért - számol be róla a vidi.hu

Tények és mutatók a szezon eddigi részéről

Pető átvételekor a Videoton 12. helyen állt, azóta 19 pontot gyűjtöttek, amellyel a korábbi formához képest jelentős előrelépést mutattak.

A tavaszi szezonban egy több mint 7 éve nem látott győzelmi sorozatot is produkált a csapat, öt egymást követő bajnoki sikert regisztrálva.

Klubvezetés és szakmai stáb véleménye

A hosszabbítással kapcsolatosan Nikolics Nemanja sportigazgató hangsúlyozta, hogy a klubvezetés számára kulcsfontosságú a stabilitás, és teljes mértékben bíznak Pető munkájában. Kiemelte, hogy az eddigi közös munka során a játékosok nemcsak eredményesen szerepeltek, de fizikálisan és mentálisan is fejlődtek.

Pető Tamás pedig elmondta, hogy örömmel fogadta a hosszabb távú bizalmat, és ezen az úton tovább szeretné vezetni a csapatot. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok közös munkája eredményeket hozott, de még van további potenciál a fejlődésre. A célja, hogy olyan alapokat tegyenek le, amelyek révén a következő szezonban akár a bajnokság élére is pályázhatnak.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.