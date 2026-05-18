Már a szponzorokat is értesítették: valóban távozhat Pep Guardiola

Sajtóértesülések szerint a szezon végén lezárulhat egy korszak a Manchester City történetében: Pep Guardiola elhagyhatja a csapatot. Az angol Daily Mail információi alapján a klub már a szponzorait is értesítette arról, hogy a hivatalos bejelentés küszöbön áll, és akár már vasárnap nyilvánosságra kerülhet a döntés.

Amennyiben igazak a hírek, úgy a spanyol szakember utolsó mérkőzése az Etihad Stadionban az Aston Villa elleni bajnoki lehet május 24-én. Guardiola ugyan még egy évig érvényes szerződéssel rendelkezik, és az FA-kupa-döntő előtt azt hangsúlyozta, hogy ki kívánja tölteni kontraktusát, a háttérben azonban egyre erősebbek a távozásáról szóló pletykák. Ráadásul a mérkőzés utáni interjú alatt is meglehetősen sejtelmes reakciót adott a jövőjét firtató kérdésre.

„Semmiképpen. Még egy év van hátra a szerződésemből” – válaszolta Guardiola arra a kérdésre, hogy különleges érzelmekkel készül-e az FA-kupa-döntőre, amely adott esetben az utolsó fellépése lehet a Wembleyben City-edzőként.

A Manchester City jelenleg még versenyben van a Premier League-trófeáért, bár a Bournemouth elleni keddi idegenbeli mérkőzés kulcsfontosságú lehet a bajnoki versenyfutásban. Guardiola együttese pontvesztés esetén lemondhat a bajnoki címről.

A spanyol tréner a hétfői sajtótájékoztatón igyekezett kizárólag a Bournemouth elleni találkozóra koncentrálni, és dicsérte aktuális ellenfelét.

„Tizenhét meccse veretlenek, ami egészen elképesztő. Három alapembert veszítettek el a védelemből, mégis ilyen sorozatot produkáltak. Hihetetlen munkát végeznek.”

A City menedzsere hangsúlyozta: csapata számára nincs más út, mint a győzelem.

„Az egyetlen esélyünk az, ha nyerünk. Pontosan tudjuk, mit kell tennünk: le kell győznünk a Bournemoutht, aztán az Aston Villát is.”

A Mail szerint a klub már egy nyitott tetejű buszos ünneplést is szervez hétfőre Manchesterben, függetlenül attól, hogy sikerül-e megelőzniük az Arsenalt a tabellán. Ez tovább erősítette azokat a találgatásokat, hogy a City vezetősége egy méltó búcsút készít elő minden idők legsikeresebb klubedzőjének.

Pep Guardiola 2016-ban érkezett Manchesterbe, azóta pedig gyakorlatilag új korszakot nyitott a klub történetében. Irányításával a City hat Premier League-címet, több FA-kupát és Ligakupát, valamint története első Bajnokok Ligája-trófeáját is megnyerte. Összesen húsz jelentős trófeát gyűjtött be a klubbal, amivel messze ő számít a Manchester City legeredményesebb menedzserének.

Hivatalos bejelentés egyelőre nincs, de minden jel arra utal, hogy a következő napok döntő fontosságúak lehetnek a Manchester City és Pep Guardiola közös történetének jövője szempontjából.

