Guardiola sejtelmes reakciója felrobbantotta az internetet – tényleg távozik a Citytől?

Pep Guardiola kitérő választ adott a jövőjével kapcsolatos kérdésre, miután megszerezte 20. trófeáját a Manchester City vezetőedzőjeként. A City szombat délután 1–0-ra legyőzte a Chelseat az FA-kupa döntőjében, a győztes gólt pedig Antoine Semenyo szerezte egy látványos sarokmozdulattal a 72. percben.

Guardiola ezzel pályafutása során harmadszor nyerte meg az FA-kupát, ám eközben egyre több találgatás lát napvilágot arról, hogy ez lehet az utolsó idénye Manchesterben. Az elmúlt hetekben ugyanis felerősödtek azok a hírek, amelyek szerint a spanyol tréner tíz sikeres év után a nyáron távozhat a klubtól.

A döntőt követően Laura Woods újságíró a TNT Sports élő adásában közvetlenül is rákérdezett Guardiola jövőjére.

„Pep, rengeteg pletyka szól arról, hogy távozik. Ugye nem igaz?” – hangzott a kérdés.

Guardiola először meglepettnek tűnt, majd elmosolyodott, és mindössze ennyit válaszolt:

„Milyen pletykák? Szép estét!”

Ezt követően letette a mikrofont az asztalra, kezet fogott a stúdió vendégeivel, majd szó nélkül elsétált.

A Manchester City vezetősége állítólag már többször is próbált egyértelmű választ kapni arra, hogy a tréner kitölti-e a 2027 nyaráig szóló szerződését. A klubon belül azonban továbbra sincs teljes bizonyosság Guardiola maradását illetően.

A spanyol szakember jelenlegi szerződését még 2024 novemberében hosszabbította meg, miután a csapat sorozatban négy mérkőzést veszített el minden sorozatot figyelembe véve.

„Talán éppen az a négy vereség volt az oka annak, hogy úgy éreztem, nem hagyhatom itt a csapatot” – nyilatkozta korábban Guardiola.

Azóta azonban ismét felerősödtek a távozásáról szóló találgatások, még úgy is, hogy a tréner az FA-kupa döntő előtti sajtótájékoztatón hangsúlyozta: még egy évig érvényes szerződés köti a klubhoz.





