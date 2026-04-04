Madridi csábítás

A Manchester City vezetőedzője őszintén beszélt a Real Madrid vonzerejéről, miután egyre erősödtek a találgatások Rodri hosszú távú jövőjéről. A spanyol fővárosba való esetleges átigazolással kapcsolatos megjegyzései után a hazatérésről szóló pletykák elkezdtek sokasodni. Guardiola elismerte, hogy a 15-szörös Bajnokok Ligája győztes csapat vonzereje olyan egyedülálló tényező, amelyet kevés játékos tud figyelmen kívül hagyni. Elmondása szerint teljesen megérti, miért lehet vonzó a spanyol középpályásnak a visszatérés a szülővárosába.

Szabad döntéshez való jog

Guardiola kitartott az általa régóta követett elv mellett, miszerint engedélyezi a játékosok távozását, ha azok már nem kívánnak az Manchester Citynél maradni. Megerősítette, hogy ez a filozófia a keret minden tagjára vonatkozik, függetlenül attól, hogy az illető a csapat közelmúltbeli sikereiben mekkora szerepet vállalt.

„Nincs olyan játékos, akiről azt gondolnám, hogy visszautasítaná a lehetőséget, hogy a Real Madridban játsszon, ezt teljesen megértem… Spanyolországban született” – magyarázta Guardiola egy sajtótájékoztatón. Amikor megkérdezték, hogy továbbra is fenntartja-e azt az álláspontját, hogy nem akadályozza meg a távozást, így válaszolt: „Természetesen. Ha egy játékos nem boldog, távoznia kell. Mindig azt gondolom, hogy ha boldog, és remélem, hogy boldog is tud lenni, de ha nem boldog, csak kopogjon a sportigazgató ajtaján.”

Guardiola marasztalná honfitársát

Annak ellenére, hogy Rodri elmondása alapján nyitott lehet a klubváltásra, a City edzője kiemelte, hogy az egykori Atlético Madrid-játékos milyen hatalmas értéket képvisel a csapat taktikai rendszerében.

„Az a kívánságom, hogy Rodri minél tovább maradjon ebben a klubban, mert ő egy hihetetlen játékos, egy csúcsjátékos, de mindenkinek meg kell hoznia a saját döntéseit.”

– jegyezte meg a katalán vezetőedző.

Forrás: GOAL

