Bózsik Tamás

Ez ám a hagyaték! Pep Guardiola olyan elismerést kapott a Manchester Citynél, amire kevesen számítottak

Nem mindennapi módon tisztelgett a távozó Pep Guardiola vezetőedző előtt a Manchester City: a katalán mesterről nevezte el az Etihad Stadium egyik szektorát

A Manchester City hivatalos közleményében tudatta, hogy a nemrég kibővített Északi Szektor mostantól a Pep Guardiola Szektor névre hallgat majd. Stílusosan Guardiola Aston Villa elleni búcsúmérkőzésén fog először teljes kapacitással üzemelni a stadion ezen része. 

A klub tulajdonosa, Manszúr sejk ugyanis ezzel az elnevezéssel szerette volna megköszönni Guardiolának azt a munkát, amit az elmúlt tíz évben elvégzett az Égszínkékeknél.

Ennek tetejébe egy szobrot is állít a manchesteri klub a távozó sikeredzőnek, amit a róla elnevezett lelátórészhez vezető úton láthatnak majd a szurkolók. 

Érdekesség, hogy az egész stadion szolgálatásai megújultak. Az Etihadban egy Medlock Square-nek elnevezett szurkolói zónát, egy 401 szobás hotelt, egy új klubmúzeumot, raktárakat, irodákat, éttermeket és bárokat is kialakítottak.

