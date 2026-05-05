Bózsik Tamás

"Nem a mi kezünkben van" - Pep Guardiola elismerte, hogy az Arsenal a bajnoki cím esélyese

Annak ellenére, hogy Jeremy Doku megmentette egy pontot a ráadásban az Everton ellen a Manchester Citynek, az Arsenal ötpontos előnnyel vezeti a bajnokságot. Még Pep Guardiola is elismerte, hogy innentől az Ágyúsok a legfőbb esélyesek a bajnoki címre.

Meglepetésre 3-3-as döntetlent játszott az Everton otthonában a bajnoki címért hajtó Manchester City a Premier League 35. fordulójában. 

Az elhullajtott pontok azt jelentik, hogy ha még meg is nyerik az elhalasztott mérkőzésüket az Égszínkékek, akkor is kétpontos hátrányban lesznek az Ágyúsokhoz képest. Csak akkor előzhetnek, ha Mikel Arteta együttese botlik a következő három forduló valamelyikében. Ezt Pep Guardiola, a Manchester City vezetőedzője is így látja. 

"Nem a saját kezünkben van a trófea. A mérkőzést megelőzően a miénkben és az Arsenaléban is ugyanannyira benne volt. De most már nincs a mi kezünkben" - vallotta be a spanyol szakvezető. 

A manchesteriek trénere a hátralévő találkozókról is szót ejtett, kiemelve, hogy még hisznek a bajnoki címben. 

"Négy összecsapásunk maradt hátra a bajnokságban, legközelebb a Brentford ellen lépünk pályára, és hasonló lesz, mint az Everton elleni mérkőzés, mert két jó csapatról beszélünk. Meglátjuk, mi lesz. Természetesen ezekbe a találkozókba is azzal a hittel megyünk bele, ahogyan ide jöttünk" - zárta. 

