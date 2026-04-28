Pep Guardiola kíméletlen őszinteséggel szólt be a kocsmában elalvó Jack Grealishnek

Jack Grealish tehetsége megkérdőjelezhetetlen, ám úgy tűnik, az éjszakai élet iránti vonzalma végleg megpecsételheti a sorsát az elitben. Amint arról korábban beszámoltunk, a Manchester Citytől jelenleg az Evertonnál kölcsönben szereplő játékos nemrégiben egy londoni szórakozóhelyen „ütötte ki magát” annyira, hogy elaludt az asztalnál a buli után – az erről készült felvételek pedig bejárták a világsajtót.

A hír természetesen Pep Guardiolához is eljutott, aki korábban évekig dolgozott együtt a szélsővel. A katalán mester szavai minden eddiginél élesebbek voltak.

„A futball nem bocsátja meg a figyelemelterelést”

Guardiola szerint Grealish esete sajnos nem egyedi incidens, hanem egy rendszerszintű probléma része.

„Meglepődtek az emberek? Én nem. Láttam már ezt korábban Jacktől. Az ő problémája nem a tehetség, hanem a fegyelem. Ezen a szinten vagy profiként élsz, vagy ilyen helyzetekben kötsz ki. A futball nem bocsátja meg a figyelemelterelést” – kezdte kritikáját a City menedzsere.

A tréner hangsúlyozta, hogy a Manchester City sikereinek alapja a megalkuvást nem tűrő munkamorál, amibe nem férnek bele a botrányok.

„A Manchester Citynél elkötelezettséget követelünk, nem bulizást, nem szezon közbeni nyaralásokat és nem rossz okokból születő címlapsztorikat. Ha topjátékos akarsz lenni, ne aludj el egy bárban. Ilyen egyszerű” – fogalmazott Guardiola.

A választás szabadsága és a bizalom hiánya

Grealish pályafutása jelenleg mélyponton van. Bár az Evertonnál 22 mérkőzésen 2 gólt és 6 gólpasszt jegyzett, jelenleg súlyos sérüléssel bajlódik, a pályán kívüli viselkedése pedig csak tovább rontja a megítélését. Guardiola szerint pont ez az oka annak, amiért Grealish sosem tudott stabil alapemberré válni a legfontosabb pillanatokban.

„Mindig kérdezik tőlem, hogy egyes játékosok miért nem érik el soha azt a szintet, amit elvárnának tőlük – pontosan ezért. Ez nem a taktikáról vagy az edzőről szól... hanem a döntésekről. És Jack folyamatosan rossz döntéseket hoz.”

A katalán szakember zárógondolata különösen fájdalmas lehet a játékos számára: „Minden jót kívánok neki, de ez az oka annak, amiért sosem lehetett benne teljesen bízni, amikor a leginkább számított volna.”

