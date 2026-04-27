Goal.com
Live
Aston Villa v Everton - Premier League
Bózsik Tamás

Ezt látni kell! Jack Grealish elaludt egy bárban, nem tudták felébreszteni

J. Grealish
Everton
Anglia 1

Az Everton éppen sérüléssel bajlódó szélsője a barátaival tért be egy pub teraszára, ahol Grealish elszundított.

A The Sun információi szerint 16:30-kor érkezett meg az angol játékos fémjelezte társaság, ám egy órával később Grealish álomba szenderült az egyik kanapén. 

A portál egyik olvasója úgy fogalmazott, hogy a "barátai próbálták felkelteni", miután az "alkohol kifogott rajta", és elaludt."

Az Evertonban kölcsönben szereplő labdarúgót még februárban kellett műteni fáradásos törés miatt, aki azután több alkalommal posztolt arról a közösségi oldalán, hogy dolgozik a felépülésén. Igaz, a világbajnokságot szinte biztosan kihagyja. 

A bulizást köztudottan nem megvető Grealish március végére azonban visszatért az éjszakai életbe, és egy születésnapi összejövetelen vett részt csapattársával, Jordan Pickforddal Rómában. 

Grealish The Sun

Anglia 1
Everton crest
Everton
EVE
Manchester City crest
Manchester City
MCI

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés