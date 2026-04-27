Ezt látni kell! Jack Grealish elaludt egy bárban, nem tudták felébreszteni

A The Sun információi szerint 16:30-kor érkezett meg az angol játékos fémjelezte társaság, ám egy órával később Grealish álomba szenderült az egyik kanapén.

A portál egyik olvasója úgy fogalmazott, hogy a "barátai próbálták felkelteni", miután az "alkohol kifogott rajta", és elaludt."

Az Evertonban kölcsönben szereplő labdarúgót még februárban kellett műteni fáradásos törés miatt, aki azután több alkalommal posztolt arról a közösségi oldalán, hogy dolgozik a felépülésén. Igaz, a világbajnokságot szinte biztosan kihagyja.

A bulizást köztudottan nem megvető Grealish március végére azonban visszatért az éjszakai életbe, és egy születésnapi összejövetelen vett részt csapattársával, Jordan Pickforddal Rómában.

The Sun

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.