Pascal Jansen: "Álomszerű lenne, ha a Ferencváros adná a válogatott magját"

Így nyilatkozott az FTC vezetőedzője a Dinamo Kijev kiütése után.

Mint ismert, a Ferencváros fantasztikus játékkal 4-0-ra felülmúlta a Dinamo Kijevet az Európa-liga alapszakaszának negyedik fordulójában. A mérkőzést követően Pascal Jansen vezetőedző értékelte csapata emberelőnyben mutatott játékát, illetve fölfedte, hogy miért vezethettek több veszélyes kontratámadást az ukránok, majd a magyar válogatottal kapcsolatos célokról is szót ejtett.

"Emberelőnyben nehezen találtuk a megfelelő védekezést, még úgy is, hogy eggyel többen voltunk, mint az ellenfél. A második félidőben ezt rendbe raktuk, megfelelő helyre helyeztük a plusz emberünket és a letámadást, a Kijev kinyílt, és negyedóra alatt négy gólt rúgni szemrevaló teljesítmény"

- fogalmazott a holland szakember, aki később az együttese mélységét és minőségét méltatta.

"Szerencsés vagyok, hogy ilyen kiváló kerettel dolgozhatok, ahol a kezdők és a cserék is mindig készen állnak. Ezt persze könnyebb mondani, mint véghez vinni, de a példa mutatja, hogy a fiúk képesek erre, ahogy azt ma Kaján és Botka is megmutatta. Úgy gondolom, hogy álomszerű lenne, hogyha a Fradi adná a magyar válogatott magját. Kaján tökéletes pillanatban állt be, Makreckis sárgája miatt. Fiatal védőnk nagyon jól dolgozik az edzéseken, megérdemelte a lehetőséget, ahogy Botka is, aki küzd a perceiért. Dibusz és Varga általában kezd, és Gruber is meg tudta mutatni, mire képes, ráadásul Marco Rossi őt is meghívta a keretbe"

- utalt arra, hogy a novemberi válogatott szünet alkalmával négy ferencvárosi labdarúgó húzhatja magára a meggypiros mezt.

A cikk lejjebb folytatódik

A 35-szörös bajnokot legközelebb vasárnap láthatjuk a pályán, amikor a Kecskeméthez látogat, míg az Európa-ligában a Malmö lesz az ellenfele hazai pályán november 28-án.