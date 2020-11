Papírforma: simán nyert az MTK a megtizedelt Újpest ellen

Az előzmények ismeretében nem meglepő: az négygólos győzelmet aratott a Megyeri úton.

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltuk az Újpestnek mindössze tíz felnőtt futballistája maradt, miután a játékosok, valamint a vezetőedzőjük, Predrag Rogan is pozitív koronavírus tesztet produkáltak. Ennek ellenére az MTK nem egyezett bele a mérkőzés elhalasztásába. A kék-fehérek arra hivatkoztak közleményükben, hogy nekik is van számos sérült játékosok, valamint a sűrű menetrend miatt nehéz lenne időpontot találni a pótlásra.

Az Újpestnek így nem maradt más választása, az U 19-es, valamint az NB II-es csapat játékosaival töltötték a fel a keretet, illetve a szakmai munkát is e két csapat stábja vezette az elmúlt napokban.

Több csapat

A mérkőzés igen hamar eldőlt, Prosser Dániel az első tíz percben két gólt lőtt, majd a 18. percben Miovski góljával már hárommal ment az MTK.

A teljesen felforgatott kerettel pályára lépő Újpest bár próbálkozott, esélye sem volt ezen ezen a napon a pontszerzésre. A második félidőben némileg bátrabban játszottak a lila-fehérek, akik több fiatalt is becseréltek a hajrára, akiket az újpesti közönség rendre tapssal üdvözölt.

A hajrában Miovski megszerezte saját maga második-, csapata negyedik gólját, az MTK így begyűjtötte a kötelező három pontot, más kérdés, hogy mennyire lehetnek büszkék erre a győzelemre – a sportszerűség azt mondatja e sorok írójával, hogy reméljük, semennyire sem azok.

„Egy órával a mérkőzés előtt tudtam meg, hogy kezdő leszek. Babócsy András (megbízott edző), biztatott a mérkőzés előtt, azt mondta, hogy csak nyerhetek ezzel a mérkőzéssel. A szüleim itt voltak a mérkőzésen, köszönöm nekik” – mondta Németh Márk, a IV. kerületiek fiatal kapusa, debütáló mérkőzését követően.

Győzelmével az MTK ötödik helyre lépett fel, míg az Újpest a nyolcadik helyre esett vissza.