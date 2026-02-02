Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Ferencváros 1–0-ra nyert Pakson az NB I 20. fordulójában vasárnap délután, ám a mérkőzés végét nem csak az eredmény tette emlékezetessé. A szinte telt házas találkozó után egy – vélhetően paksi – drukker beszaladt a pályára, amit alighanem már az első pillanatokban megbánt.

A biztonságiak nem bántak kesztyűs kézzel a szurkolóval

A szurkoló rövid ideig hergelte a fradistákat, majd gyakorlatilag a biztonságiak karjaiba futott, és láthatóan ellenállás nélkül megadta magát. A mellényesek elkapták, a lelátó mellé kísérték, ahol egy határozott lábsöpréssel a földre vitték. Az ezt követő pillanatok nehezen kivehetők a felvételeken, ám amikor felsegítették, a fiatalember láthatóan nem volt jó állapotban.

Az természetesen nem kérdés, hogy a pályára berohanni tilos, az viszont már vitatható, hogy arányos volt-e a biztonságiak fellépése. Egy dolog azonban biztos: ez a néhány másodperces „kiruccanás” sokba került, hiszen mivel elkapták a szurkolót, a Paks jogosan továbbterhelheti a bírságot.

Az esetről készült videót IDE KATTINTVA nézheted vissza.