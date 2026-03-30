C. Kovács Attila

Kapaszkodjon meg: 50 gólt lőttek a vendégek, elképesztő kiütés Bács-Kiskunban!

Magyarország

Egy egészen elképesztő mérkőzésnek lehettek szemtanúi, akik vasárnap délben kilátogattak a Kiskunhalas FC és a Csólyospálos U19-es csapatainak találkozójára a Kiskunhalasi Bundzsák Dezső Városi Sportközpontban. Ugyanis a vendég csólyospálosiak – kapaszkodjon meg – 50 gólt rámoltak be a hazaiak kapujába. A mérkőzés végül 50-1-s végeredménnyel zárult. Mutatjuk a megdöbbentő részleteket!

A csólyospálosiak életük meccsét játszották

A Magyar Labdarúgó Szövetség beszámolója szerint a csólyospálosiaknál Magyar Zalán 12 gólt, Zámbó Miron mesterötöst, Törőcsik Dániel és Hegedűs Balázs mesternégyest, Lakos Attila, Harkai Péter, Fehér Norman és Kreininger Richárd mesterhármast szereztek. 

A csólyospálosiak kihasználták a kettős emberelőnyt

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kiskunhalasiak csak 9 játékossal tudtak kiállni a mérkőzésre. A hazaiak a 14 percig egész jól tartották magukat, akkor mégcsak 2-0 állt az eredményjelzőn, azonban onnantól beindult a csólyospálosi henger, és percenként/két percenként, szinte futószalagon jöttek a gólok.

Kiütéses győzelmének köszönhetően a Csólyospálos visszavette a vezetést az U19-es bajnokság Közép csoportjában, míg a Kiskunhalasi FC továbbra is az utolsó helyen áll, és első pontjáért harcol a ligában.

