A csólyospálosiak életük meccsét játszották

A Magyar Labdarúgó Szövetség beszámolója szerint a csólyospálosiaknál Magyar Zalán 12 gólt, Zámbó Miron mesterötöst, Törőcsik Dániel és Hegedűs Balázs mesternégyest, Lakos Attila, Harkai Péter, Fehér Norman és Kreininger Richárd mesterhármast szereztek.

A csólyospálosiak kihasználták a kettős emberelőnyt

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kiskunhalasiak csak 9 játékossal tudtak kiállni a mérkőzésre. A hazaiak a 14 percig egész jól tartották magukat, akkor mégcsak 2-0 állt az eredményjelzőn, azonban onnantól beindult a csólyospálosi henger, és percenként/két percenként, szinte futószalagon jöttek a gólok.

Kiütéses győzelmének köszönhetően a Csólyospálos visszavette a vezetést az U19-es bajnokság Közép csoportjában, míg a Kiskunhalasi FC továbbra is az utolsó helyen áll, és első pontjáért harcol a ligában.

