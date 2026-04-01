Csólyospálos U19
Szabó Kristóf

50 gólt kaptak egy meccsen, kizárták az utánpótláscsapatot Bács-Kiskunban!

Kizárták a Bács-Kiskun vármegyei U19-es bajnokságból a kiskunhalasi csapatot, akik 50 gólt kaptak a Csólyospálos együttesétől - írta meg a Telex.

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk korábban, nem mindennapi mérkőzést rendeztek meg a Bács-Kiskun vármegyei U19-es bajnokságban: a hazai Kiskunhalas ötven (!) gólt kapott a Csólyospálos gárdájától, amire mindössze egy góllal tudott válaszolni az kiskunhalasi együttes.

Igaz, a hazai csapat mindössze kilenc emberrel kezdte meg a mérkőzést, ami mint kiderült, már negyedszerre fordult elő ebben a szezonban. Ez abból a válaszból derült ki, amit a Magyar Labdarúgó-szövetség sajtóosztálya küldött a Telex azon kérdésére, miszerint történt-e az ügyben vizsgálat. A portál szerint a szövetség a március 31-i ülésen foglalkozott a kérdéssel, és az alábbi verdikttel zárta le az ügyet:

"A vizsgálat lezárult, a versenybizottság a bajnokságból kizárta a csapatot".

A Telex szerint azzal indokolták a döntést, hogy a kiskunhalasi csapat már negyedjére állt ki létszámhiányosan egy bajnoki mérkőzésre. A kiskunhalasi csapat mérkőzéseit törölte, eredményeit semmissé tette a versenybizottság, és a csapat játékosai is szabadon igazolhatóvá váltak az utolsó három bajnoki fordulóra.

A Kiskunhalas U19-es együttese így a Bács-Kiskun vármegyei bajnokság Közép csoportjának utolsó helyezettje lett, és a Csólyospálos sem tudta javítotani jelentősen a gólkülönbségét.

Forrás: Telex


