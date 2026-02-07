Böde Dániel ezekkel a szavakkal engedte el a Ferencvároshoz a gólpasszal debütáló játékost

Osváth Attila érkezését csütörtökön jelentette be a Ferencváros, a védő hét év után távozott Paksról. A 30 éves jobbhátvéd védő bemutatkozására nem kellett sokat várni, két nappal később az Újpest ellen már a kezdőben kapott szerepet, és végigjátszotta a derbit, ráadásul egy gólpasszt is adott Gabi Kanichowskynak.

Osváth a találkozó után az M4 Sport kamerái előtt értékelte élete első derbijét:

„Igyekeztem segíteni a csapatnak. Csütörtökön csatlakoztam a csapathoz, a társak jól fogadtak, nagyon pozitív a közeg, úgy gondolom, hogy egy ilyen csapatba könnyű beilleszkedni, és jól éreznie magát az embernek. Igazából nem sok mindennel volt gondom, a csapattársak segítettek a meccsen is, edzéseken is, úgyhogy nagyon könnyű dolgom volt, hál' isten

– mesélt első napjairól Osváth, aki ezután kitért arra is, milyen tanácsot kapott a Ferencváros egykori, a Paks jelenlegi támadójától, Böde Dánieltől:

„Dani azzal viccelődött az öltözőben, hogy végre át tudunk téged is adni a Ferencvárosnak, úgy hogy örülök neki, jó fej volt a Dani is"

– zárta gondolatait a 30 éves védő.