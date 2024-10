Összeveszett Marco Rossi és Szoboszlai Dominik? A kapitány őszintén elárulta, mi is az igazság!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Marco Rossi interjút adott az Indexnek, ahol szóba került többek között az pletyka is, hogy állítólag megromlott a viszonya a magyar válogatott csapatkapitányával, Szoboszlai Dominikkal. A magyar válogatott olasz szövetségi kapitánya nyíltan beszélt arról, milyen is valójában a kapcsolata a Liverpool középpályásával.



Szoboszlai Dominik a válogatott kulcsembere. Ha pénzben akarjuk kifejezni, a keret értékének durván a felét ő adja. Csakhogy a Montenegró elleni Eb-selejtező óta nem az igazi. Sem a Liverpoolban, sem a válogatottban. Vele mi van?

Dominik az Eb-selejtezők nagy részén döntő szerepet játszott, ő jelentette a különbséget a magyar válogatott és a mindenkori ellenfél között. De nem várhatjuk el tőle, hogy mindig úgy játsszon, mint ahogy Montenegró ellen játszott, nem remélhetünk tőle folyton gólokat és gólpasszokat. Rengeteg meccset játszik a Liverpool csapatában és a válogatottban is, és látni kell, hogy a nemzeti együttesben nincsenek olyan képességű társai, mint a klubjában. És az is lehet, hogy mostanában nem olyan látványos és eredményes a játéka, mint például tavaly volt, de minden számszerűsíthető paraméterben, mint amilyen például a futásmennyiség és gyorsaság, ő a legjobb a válogatottban. Idén is, amikor állítólag halványabb! De a közönség csak azt látja, hogy a csapat nem nyer, Dominik nem rúg gólt, nem ad gólpasszt. Egyébként úgy érzem, sokkal többet profitálna a válogatott abból, ha egy kicsit hátrább játszana, a 6-os pozíciójában, mert többet találkozna a labdával, jobban tudna irányítani. Csakhogy nekünk vannak 6-osaink Schäfer Andris, Nagy Ádám, Callum Styles és most már Nikitscher Tamás személyében, luxus lenne őket kihagyni Szoboszlai kedvéért, ezért játszatom Dominiket támadóbb pozícióban.



Muszáj előhozakodni azokkal a pletykákkal, amelyek Szoboszlai Dominik és az ön állítólag nem éppen felhőtlen viszonyát érintik. Ezeknek van alapjuk?

Az égvilágon semmi. Az normális, hogy néha eltér a véleményünk bizonyos dolgokról, de a mérkőzésekre történő felkészülés vagy a követendő taktika vonatkozásában sohasem volt közöttünk nézeteltérés. Mi mindig kipróbáljuk az edzésen az adott taktikát, hogy az miképpen működik, és aszerint változtatunk, ha kell. Ha nem működik. A taktikát illetően sohasem voltak gondok. Különben is, mindent megbeszélünk.



Szoboszlait nem aggasztja a formája? Mármint a liverpooli formája.

Nézze, idén eddig rúgott egy gólt a BL-ben, az utolsó mérkőzést leszámítva végigjátszotta a Liverpool valamennyi meccsét a Premier League-ben. Oké, szombaton kihagyott egy ordító gólhelyzetet a Wolverhampton ellen. Ennyi. Szeretnék három-négy olyan játékost a válogatottban, mint amilyen Szoboszlai. Mostani formájában. Akkor nem lennének gondjaink.





