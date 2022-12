Őrült mérkőzésen ért révbe Lionel Messi – Argentína világbajnok!

Hiába lőtt három gólt is Kylian Mbappé, a dél-amerikai válogatott így is behúzta a világbajnokságot.

Lionel Messi talán elmondható, élete mérkőzésére készült a 2022-es világbajnokság döntőjében, hiszen már csak a vb-trófea hiányzott a világklasszis gyűjteményéből. Ehhez méltóan az argentinok jobban is kezdték az összecsapást, a 23. percben pedig Lionel Messi révén meg is szerezték a vezetést, majd bő 13 perccel később Angel Di Maria is eredményes volt, így a félidőre a dél-amerikai együttes 2–0-s vezetésénél vonulhattak szünetre a felek.

A fordulás után Franciaország próbált visszajönni a mérkőzésbe, de Kylian Mbappé és az egész csapat önmaga árnyéka volt. Egészen a 80. percig, amíg a PSG francia sztárja szépíteni tudott büntetőből, egy perccel később pedig akcióból is eredményes volt. A nyolcperces ráadás aztán akár a végső döntést is meghozhatta volna, de Hugo Lloris óriási bravúrral védte Lionel Messi lövését.

A hosszabbításban aztán előbb Lionel Messi volt eredményes a 109. percben, majd mikor már úgy tűnt ezzel tényleg eldőlt a végső győzelem sorsa a 118. percben büntetőhöz jutott Franciaország. Ehhez ismét Kylian Mbappé állt oda, nem hibázott, ezzel pedig 3–3-ra módosította az állást. Végül még Kolo Muani, majd Lautaro Martinez is eldönthette volna a találkozót, de egyikőjük se tudott eredményes lenni.

A tizenegyespárbajban elsőként Kylian Mbappé állt oda a labda mögé, aki harmadszor is eredményes volt bő egy órán belül tizenegyről. A másik oldalról a rendes játékidőben szintén büntetőt értékesítő Lionel Messi kezdett, ő sem hibázott. Nem járt ekkora szerencsével Kingsley Coman, aki elsőként hibázott, majd Aurelian Tchouameni is elrontotta a maga tizenegyesét. Ezzel szemben az argentinok egyszer sem rontottak, így 4–2-re nyerték a tizenegyespárbajt.

VILÁGBAJNOKSÁG, KATAR

DÖNTŐ

Argentína–Franciaország 3–3 (Messi 23. –11-esből, 109., Di Maria 36., ill. Mbappé 80. – 11-esből, 81., 118. – 11-esből) – 11-esek után 7–5

VILÁGBAJNOKSÁG

