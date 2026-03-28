Priskin Tamás válogatott mezével ajándékozta meg Orbán Viktort országjárása győri állomásán.

A miniszterelnök Facebook-oldalán meg is osztotta az ajándékozás pillanatát.

„Micsoda meglepetés! Köszönöm a mezt és a támogatást, Priskin Tamás!”

– köszönte meg az ajándékot Orbán Viktor.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a magyar válogatott szombat este Szlovénia ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában.

