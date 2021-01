Onódi Ákos: „Az adrenalin jót tett a teljesítményemnek”

Az Aston Villa fiatal magyar kapusa, Onódi Ákos azt mondta: korai még arról beszélni, hogy mikor mutatkozhat be a labdarúgó Premier League-ben, addig ugyanis még sok munka vár rá.

A 19 éves hálóőr védte a koronavírus-fertőzések miatt tartalékosan felálló birminghami csapat kapuját pénteken, az FC elleni FA Kupa-mérkőzésen, s bár 4–1-re kikaptak, sok dicséretet kaptak az összecsapás után.

A győri nevelésű Onódi 2018 nyarán igazolt az Aston Villához, ahol akkor az U18-as kerethez tartozott, majd fél évvel ezelőtt került az U23-as együtteshez.

A magyar játékos az M1 aktuális csatornának vasárnap elárulta: már korábban is volt olyan helyzet a pályafutása során, amikor váratlan szituációban kellett bizonyítania, és úgy érzi, éppen akkor ment neki a legjobban a játék.

„A hirtelen stresszhelyzet, az adrenalin jót tesz a teljesítményemnek” – fogalmazott.

Mint mondta, bár kevés idő állt a rendelkezésükre, próbáltak a lehető legalaposabban felkészülni az ellenfélből, és szerinte ez sikerült is. Szerinte ezt az is bizonyítja, hogy a meccs után dicsérő szavakat kaptak a rivális vezetőedzőjétől, Jürgen Klopptól, Georginio Wijnaldum, a Liverpool középpályása pedig neki személyesen is mondta, hogy meglepődtek, mennyire szervezetten játszott az Aston Villa, s hogy milyen nehéz volt a védelmükön átvinni a labdát.

Onódi Ákos, akinek nyolc védése volt a meccsen, nyár óta minden nap a felnőtt csapattal edz, ennek ellenére úgy véli, még korai lenne a bemutatkozása az első gárdában.

„Nagyon sok munka és tapasztalat kell még ahhoz, hogy esetleg a későbbiekben debütálhassak a Premier League-ben és ott is meg tudjam állni a helyemet” – mondta.